Дошутился: в Белоруссии начали расследование в отношении комика Комиссаренко

Его обвиняют в умышленном возбуждении социальной вражды.

Следственный комитет Белоруссии начал расследование дела в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По информации СК, 15 августа центральный районный отдел ведомства по городу Минск начал заочное производство уголовного дела против юмориста. Его обвиняют в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в публичном оскорблении белорусского лидера.

При этом сам Комиссаренко давно переехал в Москву, получил российское гражданство, а с начала специальной военной операции на Украине он путешествует по миру и не приезжает в постсоветские страны.

В Белоруссии звезде стендапов грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом неприятном эпизоде в жизни Комиссаренко. Женившись в 38 лет, юморист вскоре развелся — его супруга оказалась бывшей веб-камщицей. Девушка зарабатывала продажей интимных видео, а когда-то давно и вовсе оказывала эксорт-услуги.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга