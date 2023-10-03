Не стерпелось, не слюбилось: почему Комиссаренко разводится с женой-вебкамщицей

Сначала развели Славу. А потом уже и он подал на развод.

В личной жизни популярного стендап-комика Славы Комиссаренко произошла история, которая могла бы лечь в основу то ли напряженной драмы об отношениях, то ли юмористического выступления.

Совсем недавно, 19 сентября, юморист поделился радостным событием — мужчина в свои 38 лет женился. Однако семейное счастье вмиг разрушилось, когда пользователи сети узнали в его супруге широко известную в узких кругах вэбкам-модель Юлию Шашкову.

Отнестись к скандалу с юмором Комиссаренко, кажется, не смог. На последнем выступлении в Вене он заявил, что разводится. И это не шутки.

Что известно о прошлом Юлии Шашковой?

Оказалось, что избранница Комиссаренко зарабатывала на жизнь откровенными видео. Согласно информации из отрытых источников, до карьеры в вэбкам сфере она даже оказывала интим-услуги по вызову.

О своем прошлом 26-летняя Шашкова жениху ничего не рассказала. Еще бы — подрабатывала она и после знакомства со Славой и, даже будучи в отношениях, не отказывала клиентам.

Еще, пишет KP.RU, Шашкова родилась на Украине. Удалось узнать, что ее мать была судима по статье, связанной с запрещенными веществами. Также девушка с ранних лет страдала неуверенностью в себе и перенесла кучу пластических операций в попытках «переделать» себя.

Кто такой Слава Комиссаренко?

Слава Комиссаренко стал популярен благодаря шоу StandUp. Родился он в Минске, однако о Родине шутить не стеснялся. В частности он иронизировал на тему событий в Белоруссии в 2020-м. Местным чиновникам это, прямо сказать, не понравилось, и Слава принял решение переехать в Россию.

Но и тут он надолго не задержался. С февраля 2022 года комик скитался по Европе, пытаясь устроиться в Польше, в Германии и Испании. В конце концов осел он в Турции, где и случилась злополучная свадьба.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова откровенно рассказала про свою личную жизнь.

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