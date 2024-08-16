Лукашенко отпустил 30 преступников, осужденных за участие в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 заключенных, осужденных за участие в акциях протестов в стране. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого».

По данным местных СМИ, в числе освобожденных от заключения граждан страны — 14 женщин и 16 мужчин. У некоторых из них диагностированы заболевания, в том числе серьезные. Кроме того, из мест лишения свободы выйдут граждане пенсионного возраста.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению Главы государства обеспечит Министерство внутренних дел», — уточняется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Его обвиняют в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в публичном оскорблении белорусского лидера. На Родине юмористу грозит до шести лет лишения свободы, однако сам Комиссаренко давно покинул Родину. Сперва он жил в Москве, а после начала СВО путешествует по миру.