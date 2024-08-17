Уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Юпитера

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Гигантское космическое тело врезалось в Землю недалеко от полуострова Юкатан в Мексике и вызвало массовое вымирание на планете.

Уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Юпитера

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Солнечной системы. Об этом сообщает журнал Science.

В публикации говорится, что астероид-убийца примерно 66 миллионов лет назад упал в море недалеко от полуострова Юкатан в Мексике, образовав кратер Чиксулуб. Следствием этого события могло стать массовое вымирание на Земле, в ходе которого погибли более 60% видов животных на планете, в том числе все динозавры.

Также отмечается, что падение небесного тела оставило на Земле геохимические отпечатки в виде повышенного уровня иридия в тонком слое породы, найденной во многих странах мира.

Ученые Манчестерского университета ранее установили, что живые организмы в месте падения гигантского астероида, уничтожившего динозавров, погибли спустя несколько часов после катастрофы.

Большая часть останков в этом месте принадлежит рыбам, кости которых образуют различные слои, отражающие сезонные колебания. В процессе изучения последнего слоя, который образовался во время нереста и обильного питания, ученые установили, что завершающий слой появился именно весной.

Таким образом, делают вывод ученые, массовое вымирание произошло на границе мелового и палеогенового периода и привело к исчезновению 75% видов живых организмов, населявших Землю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выдвинули новую теорию о причине вымирания динозавров.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:53
СК предъявил двум жителям Приморья обвинение в убийстве семьи 30-летней давности
7:37
Физическая нагрузка поможет наладить микрофлору кишечника
7:21
Шум в ушах и голове: о каких проблемах со здоровьем может говорить этот симптом
7:05
Уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Юпитера
6:49
Мать детей Павла Дурова обвинила его в изменах
6:33
«Жесть!» — Кудрявцева пожаловалась на состояние после травмы колена

Сейчас читают

Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
Озвучившего «Фиксиков» актера Арсения Куликова избили в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака