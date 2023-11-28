Ученые выдвинули новую теорию о причине вымирания динозавров

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 14 0

Канадские исследователи: вымиранию динозавров «помогла» вулканическая зима

Ученые выдвинули новую теорию о причине вымирания динозавров

Фото: www.globallookpress.com / Gary Lee

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Падение астероида было не единственным катаклизмом, который способствовал уничтожению животных на Земле.

Ученые из канадского университета Макгилла открыли еще одну причину вымирания динозавров. Помимо падения астероида, исчезновению рептилий с лица Земли способствовали глобальные климатические изменения и понижение температуры. Об этом сообщает научный журнал Science Advances.

В ходе своих изысканий специалисты исследовали Деканские траппы — обширное скалистое плато в Западной Индии, которое образовалось расплавленной лавой — а также вулканические породы в других странах, например, в Швеции и Англии.

В итоге исследователи пришли к выводу, что на Земле еще до падения астероида произошла серия масштабных извержений, из-за чего в атмосферу попало огромное количество фтора и серы, что породило вулканическую зиму на планете. Подобные климатические условия, которые могли длиться десятилетиями, стали еще одной причиной вымирания динозавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем грозит движение самого крупного айсберга в мире.

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