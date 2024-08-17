Мать детей Павла Дурова обвинила его в изменах

Россиянка Ирина Болгар, которая прежде заявляла, что является матерью троих детей создателя Telegram Павла Дурова, обвинила его в неверности. Об этом женщина написала в социальных сетях.

В том, что ее предполагаемый «гражданский супруг» неверен, Болгар убедила детская игрушка. Речь идет о плюшевом медвежонке, фото которого некая модель Диана Беко опубликовала в своем личном блоге. Игрушка показалась Болгар знакомой — именно такого медведя (а ведь в мире он один единственный) они с Павлом дарили их дочери Лее.

Все бы ничего, но пост «гражданской жены» Дурова внезапно поддержало немало женщин в сети — каждая хотела поделиться собственной историей неверности предпринимателя.

«Мне написали многие люди..., присылая фото и сканы переписки, свидетельствующие о параллельных отношениях...» — писала Болгар в блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что солистка группы «Винтаж» захотела ребенка от Павла Дурова. Анна Плетнева опубликовала ролик, в котором окружена детьми в масках с лицом миллиардера. На кадрах они поют строчки из ее песни.