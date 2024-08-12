Солистка группы «Винтаж» захотела детей от Павла Дурова

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Певица Алена Плетнева исполнила песню, посвященную детям Павла Дурова

Солистка группы «Винтаж» захотела детей от Павла Дурова

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Певица опубликовала в личном блоге обращение к миллиардеру.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева хочет детей от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом певица рассказала в своем личном блоге.

Артистка опубликовала ролик, в котором окружена детьми в масках с лицом миллиардера. На кадрах они поют строчки из песни Плетневой.

«Отвези меня на Патрики, я так хочу от тебя детей», — спели они хором.

Плетнева отметила, что посвятила композицию Павлу Дурову и его детям. Некоторые подписчики стали шутить, что Плетнева действительно хочет подарить ему наследника.

Прежде Дуров заявил, что может быть отцом сотни детей в 12 странах мира, потому что около 15 лет назад был донором спермы.

Свой биоматериал бизнесмен сдавал до 2021 года, но сам Дуров утверждает, что она до сих пор хранится в одной из московских клиник.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Анна Плетнева едва не задохнулась во время своего концерта.

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