Тайна раскрыта: почему на самом деле Андрей Губин перестал петь

Бывший директор исполнителя Алена Михайлова уверена, что слава на артиста свалилась слишком рано.

Знаменитый певец Андрей Губин, прославившийся на всю страну в 90-х, не смог справиться с нагрянувшей в юном возрасте популярностью. Известный исполнитель стремительно покинул сцену потому, что «надломился» и не выдержал психологической нагрузки, которая истязала его изнутри. Таким мнением в интервью с Лаурой Джугелией поделилась музыкальный продюсер Алена Михайлова.

Давным-давно она сотрудничала с Губиным — глава лейбла Velvet Music была директором артиста и много с ним общалась. По ее словам, юношу временами немного «заносило». Молодой человек стал настоящей знаменитостью в 16 лет и порой боролся с влиянием звездной болезни. И все же он был «клевым, светлым мальчишкой».

«Слишком рано на голову свалилась слава. Я к нему относилась просто как к моему младшему братишке. Испытывала прям родственное чувство любви. Хотелось его ото всех как-то отгородить, уберечь», — рассказала Михайлова.

Она также отметила, что Андрей всегда боролся с комплексами — его совсем не устраивал рост, из-за чего артист старался носить обувь на высокой платформе.

По мнению продюсера, именно огромная популярность повлияла на молодого артиста и надломила его, навсегда изменив. Он не справился со славой и большой ответственностью — начались психологические трудности, которые в итоге превратились в психосоматические симптомы.

«Какое-то отклонение, связанное с тем, что слишком рано его нахлобучила слава. И очень жаль, потому что он невероятного таланта мальчишка был тогда. Почему-то не смог удержаться. Ушел папа (Виктор Губин, музыкальный продюсер — Прим. ред.), близкие люди. И никто не смог предложить ему руку, плечо», — считает экс-директор певца.

Она подчеркнула, что сейчас Андрей Губин не может петь в первую очередь из-за ментальных проблем — голосовые связки исполнителя «сковывает», и сам он уверен, что сильно болен и страдает от нервных повреждений лица.

Ранее 5-tv-ru рассказывал, что певец Андрей Губин собирается посетить конкурс «Новая волна» в Сочи.