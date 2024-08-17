Уж замуж невтерпеж: Бородина вырвала из рук букет невесты

Телеведущая яростно сразилась за шанс вновь обрести семейное счастье.

Телеведущая Ксения Бородина, возможно, выйдет замуж за блогера Николая Сердюкова. На свадьбе подруги Надин Серовски она поймала букет невесты. Об этом знаменитость сообщила в своем личном блоге в социальной сети.

Недавно вместе с избранником она уехала на Алтай. На торжестве телеведущая сменила несколько платьев. Одно было нежно-розовым, а другое — облегающим и черным.

Когда пришло время невесте бросать букет, Бородина присоединилась к группе незамужних девушек. Букет угодил прямо в центр толпы — тогда и началась самая настоящая борьба за шанс выйти следующей замуж.

Из схватки победительницей вышла Бородина. Она обеими руками вцепилась в букет, не оставляя соперницам ни единого шанса. Возможно, это может быть знаком того, что следующая свадьба будет у Бородиной с Сердюковым.

На эту тему пошутил и другой гость на свадьбе, который наблюдал со стороны за этой битвой.

«Просто вырвала. Жду приглашение на свадьбу», — пошутил он.

Отношения Бородиной и Сердюкова закрутились на съемках реалити-шоу. Поначалу телеведущая не показывала лица бойфренда, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность незнакомца.

Как выяснилось потом, новый избранник зарабатывает в 30 раз меньше Бородиной и не имеет собственной недвижимости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ксения Бородина объяснила, почему выбрала в качестве спутника Николая Сердюкова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ