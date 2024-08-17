Гермодверь сработала на станции «Арбатская» в метро Москвы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 546 0

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Гермодверь сработала на станции «Арбатская» в метро Москвы

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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В Москве на станции метро «Арбатская» заклинило гермодверь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«В одном из переходов станции „Арбатская“ произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас станция работает в штатном режиме — гермодверь уже отрегулирована.

Гермодвери представляют собой защитные затворы, которые служат для предотвращения затопления станций, а также «стеной защиты» в случае взрывов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал удивительную историю о москвичке, которая родила прямо на заднем сидении такси. Почти всю дорогу женщина сидела молча на заднем сидении автомобиля, однако за 700 метров до медучреждения роженица внезапно почувствовала сильные схватки. По словам водителя, ребенок появился на свет, когда машина стояла на светофоре.

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