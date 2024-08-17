Гермодверь сработала на станции «Арбатская» в метро Москвы

В Москве на станции метро «Арбатская» заклинило гермодверь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«В одном из переходов станции „Арбатская“ произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас станция работает в штатном режиме — гермодверь уже отрегулирована.

Гермодвери представляют собой защитные затворы, которые служат для предотвращения затопления станций, а также «стеной защиты» в случае взрывов.

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