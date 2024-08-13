«Пуповину перерезали в машине»: водитель такси принял роды у пассажирки в Москве

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Водитель такси принял роды у пассажирки в Москве

«Пуповину перерезали в машине»: водитель такси принял роды у пассажирки в Москве

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Какие впечатления остались у мужчины после этого?

Москвичка родила ребенка в такси по пути в роддом. Об этом рассказал Lenta.ru таксист Толиб Набиев, подвозивший женщину вместе с ее мужем.

Известно, что в ночь на 7 августа супружеская пара заказала такси у метро «Сходненская», чтобы поехать в роддом.

Почти всю дорогу женщина сидела молча на заднем сидении автомобиля, однако за 700 метров до медучреждения роженица внезапно почувствовала сильные схватки.

«Кажется, я рожаю», — сообщила она супругу и таксисту.

По словам водителя, события после этого стали развиваться очень стремительно. Женщина родила, пока машина стояла на светофоре.

Толиб Набиев отметил, никакой паники ни у кого их присутствующих не было в эти моменты.

Мужчина тогда сказал роженице, чтобы она не переживала из-за грязного сидения в автомобиле. Также он спросил у женщины, хочет ли она вызвать скорую помощь сюда или стоит все же доехать до больницы. Роженица выбрала второй вариант.

Когда таксист довез пару, то он вместе с ее супругом побежали в приемную, чтобы срочно позвать врачей. Позже он вернулся к роженице, чтобы не оставлять ее одну.

«Прошло минут шесть, к нам так и не вышли врачи. Я вернулся в приемную, немножко накричал. Машина грязная, там ребенок на руках у женщины, инфекция кругом. Потом вышли медсестры с носилками, пуповину прямо в машине перерезали», — рассказал Набиев.

Водитель признался, что больше всех эта ситуация впечатлила мужа роженицы. По словам Набиева, у супруга сильно тряслись руки, когда он после всего пережитого пытался расплатиться за поездку.

«Я ему сказал, чтобы он не растерялся, чтобы держал себя в руках. Я поздравил его», — вспоминает водитель.

Сам Набиев надеется, что подобный случай станет хорошим примером для других водителей такси.

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