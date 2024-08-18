Не голливудская улыбка: 5 продуктов и привычек, которые могут испортить зубы

Ортодонт Воронина: семечки и леденцы вредны для зубов
Фото: www.globallookpress.com / kati
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Соблюдение этих правил помогут не стать постоянным клиентом стоматологов.
Некоторые виды пищевых и даже бытовых привычек могут испортить форму зубов. Об этом сообщила врач-ортодонт Дина Воронина в беседе с порталом «Доктор Питер».
По словам эксперта, негативное воздействие на зубы оказывают семечки. У тех людей, кто часто их ест, со временем образовываются углубление в форме галочки на режущем крае зубов. Испортить улыбку могут и леденцы.
Воронина также не рекомендует злоупотреблять кофе с мороженным. Из-за перепадов температуры на эмали возникают трещины.
Кроме того, испортить зубы могут кислотосодержащие напитки и фрукты. Они оказывают разрушительное воздействие на эмаль и повышают чувствительность зубов из-за вымывания кальция и других веществ.
Ортодонт подчеркнула, что навредить зубам может вредная привычка использовать зубы не по назначению, например, чтобы что-то оторвать или откусить — нитку или леску. Также не стоит, открывать бутылки при помощи зубов.
Опасность может представлять пирсинг на языке или губах. Украшение, хоть и выглядит для кого-то привлекательно, его материал постоянно соприкасается с поверхностью зубов и портит их форму.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что недостаток витаминов может стать угрозой для здоровья зубов.
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