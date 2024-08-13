Недостаток витаминов может стать угрозой для здоровья зубов

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Для здоровых и красивых зубов одного кальция будет недостаточно. Об этом врач-терапевт Валерия Алексеева рассказала aif.ru.

Витамины играют важную роль в поддержании здоровья костей и зубов. Витамин D, в частности, ответственен за усвоение кальция, необходимого для их прочности, и регулирует его уровень в крови.

Недостаток витамина D может привести к недостаточной минерализации костной ткани, что делает ее хрупкой и ослабляет эмаль зубов, повышая вероятность кариеса. Главным источником этого витамина является солнечный свет, а также ряд продуктов, например, жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец), яичные желтки и грибы.

Витамин A также важен для здоровья зубов — он служит «строительным материалом» для зубной эмали и защищает ее от инфекций. Он стимулирует выработку слюны, которая нейтрализует кислоты в полости рта и предотвращает размножение бактерий. Хорошими источниками витамина A являются печень, яйца, молочные продукты, а также овощи, такие как морковь, тыква и шпинат.

Не менее важен и витамин C, который выступает в роли мощного антиоксиданта, защищающего эмаль от повреждений свободными радикалами. Его можно найти в цитрусовых, киви, клубнике, черной смородине и болгарском перце.

Витамины группы B играют ключевую роль в обмене веществ, что также крайне важно для здоровья зубов. Эти витамины можно получить из различных источников, таких как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты и зелень. Употребляя эти продукты, можно поддержать здоровье зубов и общее состояние организма.

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