Киевские власти запретят Украинскую православную церковь

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Верховная рада одобрила законопроект о полном запрете УПЦ

Киевские власти запретят Украинскую православную церковь

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Законопроект могут принять уже на следующей неделе.

Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил депутат Владимир Вятрович, его цитирует Telegram-канал «Прямой».

«Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал окончательные поправки к законопроекту, который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины», — заявил Вятрович.

Он также отметил, что Рада рассмотрит этот законопроект на следующей пленарной неделе.

В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.

Киевский режим проводит одни из самых масштабных в истории человечества гонения на представителей церкви. По мнению украинских элит, УПЦ должна быть запрещена из-за неких «связей с Россией». Так, по всей территории страны закрываются или грабятся православные церкви, в отношении священников вводятся санкции, правоохранители возбуждают на них уголовные дела. В некоторых регионах Украины деятельность УПЦ уже запрещена окончательно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве снесли православную часовню Десятинного монастыря.

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