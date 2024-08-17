Киевские власти запретят Украинскую православную церковь
Верховная рада одобрила законопроект о полном запрете УПЦ
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Законопроект могут принять уже на следующей неделе.
Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил депутат Владимир Вятрович, его цитирует Telegram-канал «Прямой».
«Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал окончательные поправки к законопроекту, который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины», — заявил Вятрович.
Он также отметил, что Рада рассмотрит этот законопроект на следующей пленарной неделе.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Киевский режим проводит одни из самых масштабных в истории человечества гонения на представителей церкви. По мнению украинских элит, УПЦ должна быть запрещена из-за неких «связей с Россией». Так, по всей территории страны закрываются или грабятся православные церкви, в отношении священников вводятся санкции, правоохранители возбуждают на них уголовные дела. В некоторых регионах Украины деятельность УПЦ уже запрещена окончательно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве снесли православную часовню Десятинного монастыря.
64%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?