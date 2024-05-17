Ничего святого: в Киеве снесли православную часовню Десятинного монастыря

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Православную часовню Десятинного монастыря окончательно снесли в Киеве

Ничего святого: в Киеве снесли православную часовню Десятинного монастыря

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ Спецоперация

Решение об ликвидации приняли еще в 2023 году.

Власти Киева завершили снос часовни Украинской православной церкви, которая подчиняется Московскому патриархату. Постройка принадлежала Десятинному монастырю. Этой новостью поделилась религиозная община в своем Telegram-канале.

«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщили в монастыре.

Решение снести Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве вынес украинский суд еще в сентябре 2023 года. Правосудный орган установил, что власти столицы должны избавиться на постройки, освободив территорию Национального музея истории Украины. Именно на этой земле стояла часовня.

Последние годы украинские силовики силой отбирают храмы у прихожан, срезают замки с корпусов, где живут паломники и монахи, и выгоняют их. Кроме того, прихожане УПЦ подвергаются преследованиям, им угрожают, а иногда в их отношении применяют физическое насилие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту УПЦ в Запорожье.

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