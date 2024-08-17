Двух мужчин с похожим на гранату предметом задержали в Москве

Двух мужчин с похожим на гранату предметом полицейские задержали в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что информация о двух неизвестных мужчинах с подозрительным предметом, находящихся в Выползовом переулке, поступила на пульт дежурного. Прибывший на место наряд сотрудников полиции установил, что принятый за гранату предмет оказался сувениром и не представляет опасности.

По данным РИА Новости, вызвавшие подозрение мужчины были задержаны охраной Соборной мечети Москвы на входе в комплекс. Первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов рассказал агентству, что при себе у мужчин нашли паспорта граждан Турции и гранату «Ф-1» без взрывчатого вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге силовики обнаружили схрон с гранатами, автоматами, пулеметом и формой украинских боевиков. Оружие оказалось в одной из квартир на Кадетской линии Васильевского острова.