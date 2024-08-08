Оружие и украинская форма: схрон обнаружили силовики во время обысков в Петербурге

Боеприпасы были найдены в одной из квартир на Кадетской линии.

В Петербурге во время обысков найден схрон оружия с формой украинских боевиков. Соответствующие фото появились в распоряжении 5-tv.ru.

Отмечается, что в одной из квартир на Кадетской линии были найдены гранаты, автоматы и даже пулемет. Оперативников на Васильевский остров привел украинский след. Они нашли данный адрес в рамках разработки по делу о незаконном обороте оружия.

Удалось обнаружить около 20 единиц боевого оружия, среди которых — 14 автоматов и шесть гранат в разобранном виде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силовики обнаружили в пригороде Мариуполя схрон со взрывными устройствами и веществами, которые заготовили участники Диверсионно-разведывательных групп Украины для совершения терактов.

В частности, были найдены шесть кумулятивных зарядов, девять ручных гранат, 11 мин МОН-50 и еще столько же гранатометных выстрелов. Также силовики нашли 18 килограммов пластида и комплектующие для совершения взрыва.