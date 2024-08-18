На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Шлейф пепла протянулся на 492 км на восток-юго-восток от эпицентра. Об этом говорится в сообщении Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на восемь километров над уровнем моря. Авиационный цветовой код: красный», — уточняется в материале.

Кроме того, добавляется, активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок. кроме того, напоминают сотрудники института, не стоит пытаться приблизиться к вулкану и, тем более, совершать на него восхождения.

Как отметила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю, в поселке Усть-Камчатск после извержения зафиксировано выпадение пепла.

«В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск. Жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена», — заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий разрушительного извержения Шивелуча на Камчатке в апреле.