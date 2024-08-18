Кадров нет: в ФРГ военные больше не охраняют казармы бундесвера

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Bild: из-за нехватки персонала казармы бундесвера охраняют частные компании

Кадров нет: в ФРГ военные больше не охраняют казармы бундесвера

Фото: www.globallookpress.com / Martin Schutt

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Вместо них объекты находятся под защитой частных компаний.

В Германии казармы бундесвера охраняют не военные, а частные службы безопасности из-за того, что не хватает сотрудников в вооруженных силах. Об этом рассказала газета Bild.

«Во многих казармах эту задачу выполняют частные службы безопасности. Контракт получили такие компании, как Securitas и Wiking. Их сотрудники осуществляют личный досмотр и проверку транспортных средств, а также патрулирование с собаками», — отметили журналисты.

При этом, как чуть ранее заявлял представитель министерства обороны Германии — о том, чтобы военные вновь вернулись к обязанности защищать казармы бундесвера, и речи нет. Большинство казарм оборудовано собственным водоснабжением и не подключены к муниципальным водопроводным станциям.

К слову, на днях выяснилось, как бывшая министр обороны Германии и действующий представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер. Как заявил политолог и экономист Айке Хаме изданию EADaily, в бундесвере полностью разорвали связи с национальными самосознанием и гордостью, а также вообще всем, что связано с Германией. Политолог также заметил, что решение Минобороны Германии добавить в посвященный воинской традиции ФРГ список бывших офицеров вермахта — отчаянная попытка наделить бундесвер идентичностью.

Кроме того, как подчеркнул Хамер, в Германии преобладающее количество людей, включая депутатов бундестага, считают, что Вторая мировая война настолько ужасна, что ее события не сопоставимы ни с чем. Они не хотят иметь ничего общего с прошлым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия отрицает присутствие своей техники в Курской области.

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