Украинские Marder и Ceasar: Германия отрицает присутствие своей техники в Курской области

В бундесвере не считают, что Берлин является стороной конфликта Украины.

В Курской области находятся не немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и другая техника, а украинская. Об этом заявил генерал бундесвера Кристиан Фройдин.

Отвечая на вопрос, можно ли считать Германию стороной конфликта на Украине, он заявил, что для этого Берлин должен быть непосредственно вовлечен в действия, которые наносят ущерб другой стране — это не так, считает Фройдин.

«Во-вторых — это, возможно, даже важнее — речь не идет о немецкой технике. Речь об украинских БМП Marder, украинских БМП Bradley, украинских гаубицах Caesar, которые используются в соответствии с приказами украинского командования. В этом отношении положение дел тоже вполне однозначное», — сказал он.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генштаб подготовил допмеры для защиты населения приграничных регионов России. Глава Минобороны Андрей Белоусов выступил на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях.