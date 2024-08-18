Молил и мечтал о смерти: как ушел из жизни знаменитый Ален Делон

Актер умер в возрасте 88 лет во Франции в кругу семьи.

Накануне стало известно, что из жизни ушел знаменитый французский актер Ален Делон, покоривший своей красотой весь мир. Его имя стало нарицательным, а миллионы поклонниц долгие годы боролись за внимание очаровательного артиста.

Только вот ничто не бывает вечным — с возрастом звезда киноэкранов чувствовал себя все хуже и хуже, здоровье его постепенно угасало, а потрясающая красота — увядала.

Так, вряд ли культовый актер в юности, находясь на пьедестале славы, мог подумать, что однажды попросит об эвтаназии и будет всей душой презирать болезни и возможные недуги.

Завершение карьеры

Ален Делон всегда жил на полную катушку и получал удовольствие от своей профессиональной деятельности.

Актер-самоучка, в молодости пробовавший себя в самых разных, порой даже «грязных» и неприятных профессиях, превратился в культовую звезду всей Франции. Каждый хотя бы раз слышал его имя и точно видел фильмы с его участием.

Он всегда любил окружать себя красивым и дорогим, ценя предметы роскоши и искусства. Коллекционировал вещи, предпочитал квартиры и виллы с лучшим видом и никогда не жалел средств на утонченное и привлекательное.

И все же всему рано или поздно приходит конец — сперва совсем незаметно, но после очень стремительно знаменитый актер начал меняться. Сначала он стал чувствовать слабость, а после уже замечал первые седые волоски.

Старость настигала постепенно, и скоро у артиста появились серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых невероятную и очень яркую карьеру пришлось завершить.

Темп жизни Алена Делона понемногу замедлялся, и в 2017 году 6 мая он объявил о том, что навсегда уходит с экранов. Страшная беда пришла всего через два года — в 2019-м у кинозвезды случилось два инсульта с кровоизлиянием в мозг.

К счастью, врачам удалось успешно провести операцию и спасти жизнь артисту, только вот реабилитация вышла очень сложной и напряженной. Около трех недель специалисты делали все возможное, чтобы кумир миллионов смог самостоятельно ходить, питаться и функционировать.

Поклонники оказались неописуемо рады, когда узнали, что состояние Делона стабилизировалось, и он пошел на поправку — актер наконец-то отправился восстанавливаться и отдыхать, как он думал, надолго покинув больницу.

Новые недуги

Только вот пережитый в 83 года инсульт запустил необратимый процесс и «поднял наружу» всевозможные недуги, которые некогда «скрывались» от Алена Делона.

Проблемы с сердцем оставили последствия, и его здоровье пошатнулось еще сильнее, лишив его возможности тихо и мирно провести преклонные годы. Больше он не мог говорить и ходить как прежде, что разрушало его изнутри и очень ранило.

У артиста выявили заболевания нервной системы, которые влияли на мозг и, вероятнее всего, поведение. Спустя два года доктора озвучили ужасный приговор — актеру диагностировали прогрессирующую диффузную лимфому, а также болезнь Альцгеймера.

Всевозможные заболевания, ослабленное состояние и где-то даже жалкие взгляды для Алена Делона означали полное «поражение».

Он не мог поверить в то, что все это происходит с ним, некогда блиставшим на сцене и экранах. Всей душой он надеялся, что запомнят его не престарелым, измученным дедушкой, а статным и красивым мужчиной, готовым на подвиги.

Возможно, именно поэтому артист решился на самый серьезный и страшный шаг. Он искренне попросил об эвтаназии — специальной медицинской процедуре, лишающей человека жизни.

Согласно информации в СМИ, Делон даже успел написать завещание и поручить просьбу сыну Энтони.

Уйти по собственной воле

Эвтаназия разрешена в невероятно маленьком количестве стран и предполагает прекращение страданий от старости или болезней.

Готовы пойти на такое, разумеется, далеко не все, а родственники порой и вовсе не в силах смириться с решением человека. Только вот Ален Делон заговорил об этом очень громко: он никогда не скрывал, что презирает немощность.

«Зрение уходит, все болит, запутываешься в собственных ногах. А это, скажу я вам, совсем не смешно!» — говорил как-то актер, отмечая, что стареть «очень противно».

Артист действительно устал от нескончаемых процедур и химиотерапии, от своего состояния, не позволяющего радоваться жизни.

Именно поэтому он в 2021 году рассказал о своем плане — тогда не стало его близкого друга, 88-летнего французского актера Жана-Поля Бельмондо.

Родной сын Энтони чуть позже опубликовал автобиографию, куда также включил записи бесед с отцом. Общаясь с дорогим сердцу наследником, Ален Делон раскрывал удручающие мысли и мечты о смерти.

Страшная готовность отца, впрочем, была опровергнута вторым сыном актера, Аленом-Фабьеном, после того, как брат заявил о намерениях папы уже в интервью RTL. И все же артист не скрывал своего решения.

«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего», — говорил кумир миллионов в беседе с телеканалом TV5 Monde.

Боль со всех сторон

Кроме того, помимо надорванного здоровья, беспокоило Алена Делона и поведение его детей. Помимо сыновей у артиста есть дочь Анушка — на нее Ален-Фабьен подал жалобу.

Якобы леди злоупотребляла тяжелым состоянием отца и его доверчивостью. Спутница актера же — Хироми Роллен — обвинила наследников знаменитости в «попытке умышленного убийства».

Проблемы наблюдались и с наследством — сыновья и дочь инициировали разбирательство, потребовав провести оценку состояния здоровья отца и его финансов.

Так, в апреле этого года стало известно, что суд коммуны Монтаржи во Франции установил для 88-летнего Алена Делона режим усиленной опеки.

Из-за проблем со здоровьем артист больше не мог совершать самостоятельно сделки с недвижимостью — все его доходы и собственность перешли в ведение опекуна.

Как на самом деле ушел из жизни Ален Делон и удалось ли ему провести эвтаназию, о которой он думал так долго, неизвестно. Знаменитому актеру было 88 лет.

«Ален-Фабьен, Анушка, Энтони, а также Лубо (собака артиста — Прим. ред.) с огромной печалью сообщают об уходе своего отца.

Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении трех своих детей и своей семьи <…> Его семья любезно просит вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент траура», — сообщили 18 августа в пресс-релизе местного агентства AFP.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оставил после себя французский артист Ален Делон.