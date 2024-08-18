Священное чудовище: что оставил после себя французский артист Ален Делон

Легенду мирового кинематографа называли самым красивым актером Франции XX века. Он умер в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

Ален Делон умер в возрасте 88 лет, как сообщает французское издание Le Figaro. Он получил первую известность в 1950-е после выхода фильма «Кристина». Там он сыграл офицера, влюбленного в дочь музыканта. У самого актера была за плечами служба в армии, но дисциплина никогда не относилась к его сильным сторонам.

Мало кто знает, что после развода родителей будущая звезда совсем отбился от рук и стал хулиганом. Однако сегодня —он был одним из самых известных артистов современности.

5-tv.ru вспоминает главные этапы жизни Алена Делона.

Несносный Ален Делон

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Отец будущей звезды владел кинотеатром Режина», где мать Эдит, фармацевт по образованию, работала контроллером. Она обожала сына, позволяя ему делать все так, как ему того захочется. А его буйный нрав списывала на корсиканские корни отца.

Мальчик ревниво относился к тем, кто хоть как-то сближался с его матерью. В какой-то момент Эдит наняла ребенку няню, но вскоре та ретировалась. Оказалось, он искусал ее до крови.

Когда Алену было три года, его родители развелись. Мать повторно вышла замуж за предпринимателя. Отчим Делона владел популярной среди горожан колбасной лавкой. Эдит помогала супругу по работе, что занимало у нее все время. Новый муж оказался совсем не терпелив к пасынку. Ему быстро надоело поведение Алена, поэтому мальчика отдали в семью Неро.

Ален Делон родился в семье мелкобуржуазной семьи. Фото: www.globallookpress.com / Supplied byFilmStillss

Это были простые люди: мадам Нероо работала кормилицей, ее муж — тюремным надзирателем. По прошествии лет Делон тепло отзывался о проведенном у них времени. По словам актера, именно у них он пролил свои первые детские слезы.

Однако доброта этих двух не мешала будущей звезде закатывать истерики и всячески выражать характер. Мадам Нероо опасалась оставлять Алена с собственными детьми из-за его вспыльчивого характера.

Мсье Нероо брал Алена Делона с собой на работу. Там мальчик играл в окружении тюремной атрибутики: колючей проволоки и голых стен. Будущая звезда возненавидел тюрьмы и даже проникся сочувствием к заключенным.

В редкие встречи со своим отцом, мсье Делоном, он узнал о заключении в тюрьму Наполеона Бонапарта. Чтобы скрасить одиночество, мальчик представлял себя свергнутым императором в неволе.

Делон стал постепенно привыкать к новой семье. Однако вскоре ему пришлось покинуть ее. Супруги Нероо погибли в автокатастрофе. Делон вернулся к родителям. Дома он вновь возомнил себя императором, что очень не нравилось его отчему и беспокоило мать.

Подростком Ален Делон стал неуправляемым. Сам артист описывал себя в тот период как комок нервов. Юноша сменил несколько школ, пока родители не поняли, что классическое образование — не для него.

Делона отдали учиться на мясника, что самому ему казалось совершенно нормальным. Так он становился продолжателем дела своих родителей. Однако достичь профессиональных высот ему все же не удалось. Причина этому — несносный характер.

Подростком Ален Делон часто дрался с мальчишками и был хулиганом. Фото: www.globallookpress.com / Supplied byFilmStillss

В 17 лет Ален Делон ушел служить в армию. Тамошняя дисциплина закалила характер бунтаря. Сослуживцы актера описывали тот период жизни как нечто адское. По заверениям мужчин, их готовили не столько к службе, сколько к тому, что они станут пушечным мясом.

И все же Делон не озлобился и даже не стал бунтовать против армейских правил. Товарищи описывали его как застенчивого юношу с добрым сердцем.

Тем не менее буйный нрав так или иначе давал о себе знать. Свое 20-летие Делон встретил, утопив армейский джип в канаве. И это лишь один случай. К концу срока он настолько всех вымотал, что руководство не выплатило ему полагающиеся средства. В отместку юноша украл револьвер. Пропажу вскоре заметили, и Делон отправился на полтора месяца в тюрьму.

После армии у Алена Делона было два варианта: возвращаться домой или искать работу. Парень решил трудоустроиться официантом. Однако в кафе он проработал всего пару дней.

По словам актера, с его характером было трудно мириться с обязанностями обслуживающего персонала. Все закончилось тем, что он швырнул поднос в лицо одному из гостей заведения и был уволен.

Главные фильмы и роли Алена Делона

Денег на учебу у Делона не было, а ехать домой совсем не хотелось. По советам друзей парень нашел продюсеров, показав тем свои фотографии. Представили киноиндустрии отвечали, что карьеры у Делона все равно не выйдет, потому как он слишком красив. Тем не менее юноша начал штурмовать кастинги. Ни на одном из них молодому человеку так и не улыбнулась удача. Но именно там он познакомился с начинающим актером Жаном-Клодом Бриалии.

Делон и Бриалии сдружились и отправились вместе в Канны. Там Алена заметили, отметив его внешнее сходство с Джеймсом Диномм. Окружающие увидели в Делоне человека, от которого исходила животные сила и мощь.

В 1957-м состоялся кинодебют Алена Делона в фильме «Когда вмешивается женщина». Затем он снялся в ленте «Будь красива и помалкивай», где его коллегой по съемочной площадке был начинающий актер Жаль-Поль Бельмондо. Однако успеха эти работы Алену Делону не принесли.

Первая известность к Делону пришла в 1958-м после выхода картины «Кристина». Там он сыграл влюбленного в дочь музыканта офицера. Зрители прохладно встретили произведение, но кинокритики отметили внешние данные актера.

Сам он, не имея образования, обучался киноискусству прямо на съемочной площадке. В этом ему помог армейский опыт с его дисциплиной и необходимостью держать себя в руках несмотря ни на какой характер.

Кадр из фильма «Кристина», реж. Пьер ГаспарЮии, 1958 год

Позже Ален Делон исполнил главную роль в экранизации романа Патриции Хайсмитт «Талантливый мистер Рипли» «На ярком солнце» (1960), где воплотил образ нищего авантюриста. Именно эта роль принесла Алену Делону настоящую славу.

Критики рукоплескали молодому артисту. Зрители отмечали его яркую внешность. Киноведы в будущем отметят вклад Делона в мировой кинематограф. Не имея специального образования, он создавал сложные образы, в дальнейшем попадавшие в учебники по киноискусству.

Пик карьеры Алена Делона пришелся на 60-е. Позже он снялся более чем в 100 фильмах. Самыми известными считаются картины Рокко и его братья», «Двое в городе», «Затмение» и «На ярком солнце».

У артиста несколько престижных наград. В их числе «Сезар» за ленту «Наша история», премия Берлинского кинофестиваля и Почетная пальмовая ветвь.

Кадр из фильма «На ярком солнце», реж. РенеКлеманн, 1960 год

В 2017-м Ален Делон заявил о завершении кинокарьеры. Артист сравнил себя с боксером, который не хочет участвовать в лишнем бою. По его словам, он также не хочет сниматься в лишнем фильме.

Ален Делон — мировой секс-символ

Личная жизнь Алена Делона всегда интересовала зрителей едва ли не больше, чем его роли в кино. Красавец французского кино имел миллионы поклонниц по всему миру. Женщины мечтали оказаться рядом с ним, мужчины пытались походить на него. Сам артист не отличался примерным поведением в браке. Во Франции артиста прозвали священным чудовищем за красоту и ужасный характер.

Первой возлюбленной Алена Делона, о которой известно публике, стала Ромии Шнайдер. С ней актер снялся в фильме «Кристина». Молодые люди обручились в 1959-м, но так и не оформили отношения. Новость об их расставании стала шоком для зрителей.

Делон и Шнайдер считались одной из самых красивых пар того времени. Они прожили вместе долгих шесть лет. Одни считали, что причина разлада — в неверности Делона. Другие верили, что пара распалась из-за нежелания Шнайдер остепениться.

Гражданский брак не остановил Делона от интрижки на стороне. В 1962-м певица Криста Пэффгенн родила от него сына — Кристиана Аарона. С матерью мальчика актер познакомился на съемочной площадке «На ярком солнце». Артистка решила, что у нее с французом все серьезно, ведь он последовал за ней в США. Сам он на вопрос друзей «А кто она?», отвечал, что это просто американская закуска.

Ален Делон утверждал, что провел с Кристой всего одну ночь. Однако девушка считала именно его отцом своего Ари. При этом француз категорически отказался признать мальчика наследником. В будущем он ответил отказом на предложение пройти тест на отцовство, которое бы навсегда закрыло эту тему. Кристиана воспитывали мать и отчим Делона, давший мальчику свою фамилию — Булонь. В итоге он стал актером и писателем. У него двое детей.

Ален Делон признавался, что он не только любил, но и страдал. Фото: www.globallookpress.com / Supplied byFilmStillss

В 1964-м Ален Делон впервые женился. Его избранницей стала актриса и режиссер Натали Бартелеми. В этом браке на свет появился Энтони Делон. Но ребенок не скрепил семью. Спустя четыре года пара распалась. Энтони стал актером и отцом троих детей.

В 1968-м на съемках фильма «Джеф» Делон познакомился с актрисой Мирей Дарк. Влюбленные так и не оформили отношения, но те стали самыми продолжительными в жизни артиста. Пара рассталась друзьями после 15 лет совместной жизни.

В 1987-м Ален Делон познакомился с голландской манекенщицей Розалии ван Бремен. Между ними вспыхнул роман. До официального брака дело вновь не дошло. Однако девушка родила звезде двоих детей: дочь Анушку и сына Алена-Фабьена. В 2001-м их родители расстались.

Несмотря на репутацию сердцееда, Ален Делон тоже хлебнул горя. По словам актера, он много страдал, но и любил. Женщин он обожал, а они отвечали ему взаимностью. Артист рассказывал, что все всегда говорили, что он красивый.

Это началось еще когда мать выгуливала его в коляске. Ей нравилось слышать комплименты в адрес сына, но она запрещала трогать наследника. В какой-то момент ей даже пришлось повесить на коляску табличку с запретом на прикосновения.

Ален Делон считал, что в кино он попал благодаря своей внешности. По словам артиста, если бы не фильмы, он бы уже давно умер.

Ален Делон выбрал эвтаназию

В 83 года Делон перенес инсульт. До этого он часто жаловался на головные боли. В какой-то момент ему пришлось лечь в больницу, где его прооперировали. Операция прошла успешно, и артист посетил Каннский кинофестиваль. Там он получил Почетную пальмовую ветвь за вклад в кинематограф.

Весной 2022-го Ален Делон заявил, что хочет прибегнуть к эвтаназии — добровольно уйти из жизни. Ее исполнителем должен был стать сын звезды — Энтони. Наследник пообещал быть рядом с родителем в момент его смерти, однако проводить эвтаназию отказался. Это право перешло к его сестре Анушке.

Позже в сети появилась информации о смерти звезды. Пресс-секретарь Алена Делона опроверг слухи, заявив, что с актером все хорошо. В тот момент артист проживал в Швейцарии в компании своих питомцев, наслаждаясь холостяцкой жизнью.