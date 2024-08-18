Просил об эвтаназии: семья Алена Делона назвала причину смерти актера

Он ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении родных.

Семья знаменитого французского актера Алена Делона раскрыла причины его смерти. Об этом сообщает France24 со ссылкой на официальное заявление детей артиста.

В последние годы актер постоянно жаловался на постепенное ухудшение самочувствия. В 83 года Делон перенес инсульт. У артиста был рак — диффузная лифома. Также он страдал от болезни Альцгеймера.

Делон много лет просил об эвтаназии. Пока неизвестно, была ли она осуществлена или нет. Сообщается, что легендарный актер ушел из жизни после «продолжительной болезни» в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи на 89-м году жизни.

Ален Делон получил известность в 1950-х годах после выхода фильма «Кристина», где он сыграл роль офицера, влюбленного в дочь музыканта. Легенду мирового кинематографа называли самым красивым актером Франции XX века.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Алена Делона дочь актера должна получить 50% от его состояния. Семейные разборки начались задолго до смерти известного актера. Как дети покойного актера будут делить его наследство читайте в нашем материале.