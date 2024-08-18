Война родственников: как дети покойного Алена Делона будут делить его наследство

Семейные разборки начались задолго до смерти известного актера.

Известный французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Начиная с 2021 года, он говорил, что хотел бы уйти из жизни с помощью эвтаназии. По его мнению, это самый просто и безболезненный способ.

Пока не известно была ли совершена процедура, но сейчас весь мир в ожидании того, какие будут скандалы и распри между его наследниками за богатство, предполагаемый размер которого может достигать 300 миллионов евро.

Борьба за имущество длится много лет между тремя детьми актера: Анушкой, Энтони и Ален-Фабьеном.

Что не поделили между собой дочь и сыновья Делона, и будут ли они что-то предпринимать сейчас, когда он умер — читайте в материале 5-tv.ru.

Проблемы с детьми

Ален Делон известен не только своим актерским талантом и притягательной внешностью, но и большим количеством романов с разными женщинами.

У Делона было множество связей, но на брак он решился только один раз. В 1964 году он женился на Натали Бартелеми. В том же году родился и их сын Энтони.

Однако супруги прожили вместе всего четыре года и разошлись в 1968 году.

Однажды Натали призналась, что их брак был построен на страсти и нервах. Она была уверена, что он бы разрушился в любом случае. В 2021 году она умерла от рака поджелудочной железы.

Отношения с сыном у Делона не заладились. Энтони даже написал мемуары, в которых упоминал о равнодушии отца. После развода родителей, которые были слишком увлечены своей карьерой, Энтони не получал должного внимания, из-за этого он был достаточно проблемным ребенком.

Энтони писал, что отец вызывал в нем не теплые чувства, а лишь страх.

«Я всегда ужасно боялся отца. Я начинал его бояться, как едва просыпался. Я испытывал необъяснимый страх, когда он входил в комнату, когда мы сидели за столом, ехали в автомобиле», — рассказал он однажды в интервью в газете.

Причиной ужаса он называл характер отца. По его мнению, Делон был властным и нетерпимым.

Сын актера вспоминал, как тот его запер в вольере с собаками в качестве воспитательной меры.

Энтони утверждал, что ему всего лишь нужна была любовь родителей, а особенно отца. А количество проблем неуклонно росло. Из-за плохого поведения мальчика выгоняли из всех пансионов, куда его устраивал Делон. И каждый раз получал от отца затрещины и слова, чтобы тот «убирался прочь».

В 18 лет Энтони связался с дурной компанией. Его даже арестовали на незаконное ношение оружия и угон автомобиля.

В 19 лет Делон-младший закрутил роман с любовницей отца Анн Парийо. Из-за чего отношения между родителем и сыном испортились еще больше.

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В 1987 году актер познакомился с голландской манекенщицей Розали ван Бремен, которая была моложе на 30 лет. Между ними вспыхнули чувства и Розали подарила Алену двоих детей: дочь и сына.

Единственная дочь Делона родилась в 1990 году. И была настоящей любимицей отца. Возможно сказался возраст, в 55 лет Ален стал готов к отцовству и уделял много времени со своей дочкой. Также она единственная из наследников, кто не был замешан в скандальных историях, за которые бы Делону приходилось краснеть.

В 1994 году родился последний сын актера — Ален-Фабьен. В подростковом возрасте Ален-Фабьен пристрастился к легким наркотикам, в итоге мать сдала его в рехаб в Амстердаме.

Потом Ален отсудил опеку над сыном и поселил его в своей квартире в Женеве. Позже сын совершил ужасный поступок — он чуть не убил человека.

Во время вечеринки Ален-Фабьен украл у отца пистолет, которым решил похвастаться перед приятелями. Ален-Фабьен не умел обращаться с оружием. Он случайно выстрелил в девушку, которая оказалась тяжело ранена. Пуля вошла в живот и застряла в позвоночнике.

Отец и сын оказались на скамье подсудимых: один — за нанесение увечий, другой — за нарушение условий хранения оружия. Тюрьмы удалось избежать, но пришлось выплатить огромные штрафы.

После скандала Делон-старший урезал сыну финансирование, и Алену-Фабьену пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Семейные дрязги и наследство

Сказать точно, почему сестра и братья разругались между собой — сложно. Вероятно, на это могло повлиять то, что дочь Делон любил все же больше.

Это показала церемония вручения Делону в 2019 «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале. Тогда актер заявил, что «дочь является любовью всей его жизни». Это признание задело сыновей артиста.

Привело все к тому, что дети начали делить наследство еще при живом отце.

Сначала дети актера обвинили его сиделку Хирому Роллин в жестоком обращении со знаменитостью. Они утверждали, что Роллин делала все, чтобы оградить актера от близких. Она даже контролировала его телефонные звонки и переписки. А также злоупотребляла неважным самочувствием Делона.

В ответ Роллин заявляла, что все обвинения в ее сторону ложные, а дети актера применяли даже к ней насильственные действия.

Потом суд во Франции ограничил в дееспособности Алена Делона. Актера поместили под опеку третьих лиц. Это спровоцировало наследников посещать различные ток-шоу, чтобы доказать свою правоту и добиться того, где будет проживать отец.

Поводом для публичного скандала стало решение дочери перевезти отца на лечение в Швейцарию.

«Мы спорим уже с августа, потому что отец хочет прожить остаток своих дней во Франции, а она и адвокат хотят вывезти его в Швейцарию. Мы же хотим, чтобы его воля исполнялась беспрекословно! Каждый настаивает на своем, у него есть обязательство, сколько дней он должен проводить на территории Франции и на территории Швейцарии. А теперь, когда спору почти полгода, он не хочет никуда. И, главное, его состояние ухудшилось так, что он уже и не может никуда ездить», — говорил сын Делона — Энтони.

Также братья Анушки обвиняли ее в том, что она скрывала от них состояние отца. И уверены, что сестра отвезла Делона в Швейцарию, чтобы после его смерти не платить налоги за наследство.

Ален-Фабьен и Энтони даже опубликовали в соцсетях громкий разговор дочери с отцом. В ответ Анушка подала иск на братьев за вторжение в частную жизнь. Все их доводы она опровергала, утверждая, что в Швейцарии отец получит более качественное лечение.

Дочь Алена Делона подала в суд на своих братьев

Ругань из-за наследства началась, когда оказалось, что в своем завещании актер отписал 50% своего имущества дочери и по 25% сыновьям.

Доход актеру приносили не только съемки в кино. Он был успешным бизнесменом, режиссером, продюсером, коллекционером и инвестором. Состояние артиста включает роялти за использование его имени в парфюмерии, табачных изделиях и одежде, а также коллекцию предметов искусства.

Часть этой коллекции он продал за 18 миллионов евро, при этом сохранив еще множество полотен. Помимо этого у него есть апартаменты в Швейцарии стоимостью три миллиона евро и поместье в долине Луары площадью 60 гектаров, которым он владел уже много лет.

Кроме того, Анушка занимает пост вице-президента в компании Делона. У покойного артиста остался бизнес в сфере бытовой техники и электроники.

Если скандалы были и при живом отце, то стоит опасаться, что будет теперь, когда актера не стало.

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