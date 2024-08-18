Посол Азербайджана заявил о желании страны присоединиться к БРИКС

Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС. Об этом заявил посол страны в Москве Полад Бюльбюль оглы в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку.

«Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе», — цитирует дипломата ТАСС.

Государственный визит Путина в Азербайджан пройдет с 18 по 19 августа. В ходе него будут обсуждаться двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. По итогам визита планируется подписание межправительственных и других документов.

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР, а 1 января 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Одна из главных задач БРИКС — создание многополярного мира. Входящие в группу страны — активные участники ООН и региональных объединений, таких как СНГ, ОДКБ, АТЭС.

Сегодня на долю БРИКС приходится более трети мирового ВВП и почти половина населения планеты. Расчеты в национальных валютах увеличились до 85%. Запущена работа Нового банка развития со штаб-квартирой в Шанхае. По линии финансовой организации в прошлом году было одобрено 90 проектов на общую сумму более 32 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде прошла встреча министров промышленности стран БРИКС.