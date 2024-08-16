Диалог о важном: встреча министров промышленности стран БРИКС прошла в Нижнем Новгороде
Встреча министров промышленности стран БРИКС прошла в Нижнем Новгороде
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Участники объединения обсудили сотрудничество в сфере индустриального развития.
Совместное создание высокотехнологичных предприятий и тесное индустриальное партнерство сегодня в центре внимания восьмой встречи министров промышленности стран БРИКС. Она проходит в Нижнем Новгороде. По словам участников, у каждого государства наработан богатый опыт в производственной сфере.
Так, например, одним из основных драйверов роста российской экономики стала обрабатывающая промышленность. В этот сектор привлекают инвестиции, а заводы наращивают объемы выпуска продукции.
«Среди отраслевых приоритетов, на которых мы делаем основной упор — станкостроения и робототехника, передовые технологии в энергетике, химия и новые материалы, развитие транспортные мобильности беспилотных систем и космических услуг. По всем перспективным направлениям мы активно поддерживаем новые разработки, поможем модернизировать и открыть производство, ориентированное на технологический суверенитет», — сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
Чтобы было легче выстраивать сотрудничество между странами объединения — в планах открыть Центр промышленных компетенций БРИКС. Для его создания уже разработана необходимая документация и сформирована проектная команда, которая будет координировать деятельность Центра.
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