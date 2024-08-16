Диалог о важном: встреча министров промышленности стран БРИКС прошла в Нижнем Новгороде

Эфирная новость 18 0

Встреча министров промышленности стран БРИКС прошла в Нижнем Новгороде

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Тема:
БРИКС

Участники объединения обсудили сотрудничество в сфере индустриального развития.

Совместное создание высокотехнологичных предприятий и тесное индустриальное партнерство сегодня в центре внимания восьмой встречи министров промышленности стран БРИКС. Она проходит в Нижнем Новгороде. По словам участников, у каждого государства наработан богатый опыт в производственной сфере.

Так, например, одним из основных драйверов роста российской экономики стала обрабатывающая промышленность. В этот сектор привлекают инвестиции, а заводы наращивают объемы выпуска продукции.

«Среди отраслевых приоритетов, на которых мы делаем основной упор — станкостроения и робототехника, передовые технологии в энергетике, химия и новые материалы, развитие транспортные мобильности беспилотных систем и космических услуг. По всем перспективным направлениям мы активно поддерживаем новые разработки, поможем модернизировать и открыть производство, ориентированное на технологический суверенитет», — сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Чтобы было легче выстраивать сотрудничество между странами объединения — в планах открыть Центр промышленных компетенций БРИКС. Для его создания уже разработана необходимая документация и сформирована проектная команда, которая будет координировать деятельность Центра.

Тема:
БРИКС
13 авг
Исторические переговоры: Путин провел встречу с лидером Палестины
9 авг
Уникальная киновселенная: на экранах появится мультфильм о супергероях стран БРИКС
31 июл
Минспорта потребовало от Винер объяснить оценки некоторых судей Игр БРИКС
31 июл
В Уфе состоялась встреча глав высших органов аудита стран БРИКС
30 июл
«Важно развивать»: Ковальчук рассказал о планах БРИКС в 2024 году
29 июл
Ковальчук договорился о продлении сотрудничества с Бразилией по вопросам аудита
19 июл
Четверть мирового экспорта вакцин приходится на государства БРИКС
12 июл
Путин выступил на Парламентском форуме БРИКС. Главные заявления
27 июн
«Золотая валюта» и аналог ООН: как БРИКС будет выстраивать многополярный мир
26 июн
Головной мост: БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

19:40
СК возбудил дело из-за пропажи пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ
19:22
Певица Наталья Штурм развелась с мужем, который ее избивал
19:04
Время заявить о себе: прогноз Таро на неделю с 19 по 25 августа
18:53
Собянин рассказал о подготовке Москвы к зиме
18:46
Не теряет времени: Лерчек через месяц после развода застали в объятиях Natan
18:39
Диалог о важном: встреча министров промышленности стран БРИКС прошла в Нижнем Новгороде

Сейчас читают

ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ выгорел практически дотла
«Три-четыре прилета»: очевидцы об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке
Мгновенное заражение после секса: перерастет ли оспа обезьян в новую пандемию
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака