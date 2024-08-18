«Планы на следующий год»: новый бойфренд Бородиной заговорил о свадьбе

Когда ждать предложения руки и сердца?

Новый возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков намекнул в своем блоге на скорую свадьбу пары.

Ранее они побывали на торжестве блогера Надин Серовски, где Ксения поймала букет невесты. После чего ведущий поздравил Николая, намекнув, что теперь ему придется делать предложение.

Сам Сердюков совсем не смутился и намекнул, что в скором времени сделает предложение руки и сердца избраннице.

«Планы на следующий год не строим. Ксения поймала букет», — написал он в социальных сетях.

К слову, на свадьбе Ксения Бородина поучаствовала в настоящей борьбе за шанс выйти замуж следующей. Ведущая обеими руками вцепилась в букет, не оставляя соперницам ни единого шанса.

Отношения Бородиной и Сердюкова закрутились на съемках реалити-шоу. Поначалу телеведущая не показывала лица бойфренда, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность незнакомца.

Как выяснилось потом, новый избранник зарабатывает в 30 раз меньше Бородиной и не имеет собственной недвижимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина случайно раскрыла новую пассию Артема Чекалина.