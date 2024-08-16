Не успел развестись: Бородина случайно раскрыла новую пассию Артема Чекалина

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 19 0

Ксения Бородина случайно раскрыла новую избранницу Артема Чекалина

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

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Вместе с таинственной незнакомкой блогер отправился на свадьбу друга.

Популярный блогер Артем Чекалин, не так давно расставшийся с Лерчек, видимо, уже нашел себе новую избранницу. Девушку ненароком раскрыла известная телеведущая Ксения Бородина, поделившись в личном блоге веселым роликом с совместного отдыха.

Знаменитая семья Чекалиных распалась после того, как пара попала в серьезный скандал — блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Звезды сумели выплатить ФНС задолженность, уголовное дело закрыли, однако отношения постепенно начали рушиться.

Спасти любовь не удалось — 15 апреля Валерия Чекалина подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Только вот блогер, судя по всему, совсем не переживал разрыв — спустя несколько недель после развода Артем отправился на свадьбу своего товарища Никиты Серова, также известного в Сети. И взял с собой бывший супруг Лерчек новую девушку.

Сперва Чекалин поделился загадочной фотографией, на которой видны лишь его ноги и ноги потенциальной пассии. Поклонники сразу стали пытаться разгадать, кто же на самом деле является таинственной незнакомкой. Помогла им в этом Ксения Бородина, тоже отправившаяся на счастливое торжество.

Телеведущая поделилась видео из автобуса, в котором компания весело едет на свадьбу и поет песни. Рядом с Артемом Чекалиным сидит та самая загадочная спутница. Предположительно, девушку зовут Надежда — по данным из Сети, ей 24 года и родом она из Оренбурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек пожаловалась на проблемы в личной жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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