Два жителя Донецка погибли в результате обстрела ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Жертвами удара украинских боевиков стали 54-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Два жителя Донецка погибли в результате обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Два жителя Петровского района Донецка погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по улице Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне ВСУ нанесли повторный удар по торговому центру «Галактика» в Донецке. Под огонь националистов попали также жилой дом и рынок, трое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Днем ранее украинские боевики обстреляли ракетами ТЦ «Галактика». В результате атаки вспыхнул пожар, здание сгорело практически дотла. Пострадали 11 мирных жителей, один из которых несовершеннолетний. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры последствий повторного удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке.

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