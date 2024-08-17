ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ «Галактика» в Донецке, пострадали трое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар по району торгового центра «Галактика» в Донецке, который был атакован 16 августа. Кадры последствий появились в распоряжении 5-tv.ru.

Под огонь националистов попали жилой дом и рынок, трое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Днем 16 августа украинские боевики нанесли удар по ТЦ «Галактика» в городе Донецк. В результате атаки в здании вспыхнул пожар, оно сгорело практически дотла. Пострадали 11 мирных жителей, один из которых несовершеннолетний. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал об еще одной безумной атаке, которую сегодня утром совершили ВСУ — Запорожская АЭС. Киевский режим сбросил заряд прямо на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков по внешнему периметру. Директор станции Юрий Черничук назвал случившееся терактом и заявил, что удар опасен не только для персонала, который передвигается по атакованной дороге, но и для самой АЭС.