Лидер партии «Единая Италия» Авондет заявил о смертельно опасной работе сотрудников российских СМИ в Донбассе.

Российским журналистам в зоне боев на Украине лучше носить обычные бронежилеты, так как специальная защита с надписью «ПРЕССА» делает их главной мишенью для украинских дронов. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил лидер партии «Единая Италия», журналист и активист Амедео Авондет.

«Любой журналист, который был в Донбассе, Запорожье или Харькове, был вынужден носить обычный бронежилет. К сожалению, если российский журналист надевает бронежилет с пометкой „ПРЕССА“, он становится целью номер один для украинских дронов», — отметил он.

Наблюдение итальянского политика и журналиста, к сожалению, неоднократно подтверждалось на деле. Совсем недавно мишенью украинских боевиков стал известный российский военкор Евгений Поддубный. Он только чудом выжил после того, как его автомобиль в Курской области атаковал украинский дрон.

Коллеге Поддубного, военкору «Известий» Семену Еремину, к несчастью, не повезло. Журналист погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации, в результате удара FPV-дрона. Указом президента РФ Владимира Путина Еремин был награжден Орденом Мужества посмертно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с 5-tv.ru заявил, что Вооруженные силы Украины умышленно ведут «охоту» на российских журналистов, которые отважно работают в зоне специальной военной операции.