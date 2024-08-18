Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции

Российский президент прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан организовали для российского президента Владимира Путина неформальный ужин в своей домашней резиденции.

Во время встречи Путин и Алиев тепло поприветствовали друг друга и обнялись. Российский президент пожелал коллеге доброго вечера и преподнес букет цветов первой леди Азербайджана.

Ранее в этот день Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Баку. По данным пресс-службы Кремля, в ходе переговоров с Алиевым планируется обсудить двусторонние отношения в рамках стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Также среди заявленных тем встречи урегулирование азербайджано-армянского конфликта. В частности, подписание мирного договора, определение госграницы между двумя странами, разблокирование экономических и логистических связей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил о желании своей страны присоединиться к БРИКС.