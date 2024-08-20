День рождения совпал с выпиской актрисы из роддома. Недавно она родила Авербуху дочку.

Актриса Елизавета Арзамасова отметила день рождения своего сына Льва. Недавно мальчику исполнилось три года. Об этом она сообщила в своем личном блоге в социальной сети.

Праздник сына совпал с выпиской Арзамасовой из роддома. Недавно она родила дочку Лию.

«Жизнь идет своим чередом. События и эмоции сменяют друг друга. Находясь в роддоме, я не могла представить, что у меня хватит сил на Левушкин День Рождения в день выписки, и уже в самый последний момент решила, что надо собраться узким кругом, и что празднику быть! Спасибо моей семье за душевность и понимание», — поделилась звезда «Папиных дочек».

На торжестве было много аниматоров в виде львов, которые развлекали гостей, артисты, красочные фотозоны и даже небольшой контактный зоопарк, где были разнообразные животные.

По словам Арзамасовой, сыну и всем близким очень понравился праздник.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурист Илья Авербух заставил плакать только родившую ребенка Елизавету Арзамасову.