«Празднику быть!» — Арзамасова с размахом отметила трехлетие сына

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Лиза Арзамасова устроила праздник в честь трехлетия сына

«Празднику быть!» — Арзамасова с размахом отметила трехлетие сына

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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День рождения совпал с выпиской актрисы из роддома. Недавно она родила Авербуху дочку.

Актриса Елизавета Арзамасова отметила день рождения своего сына Льва. Недавно мальчику исполнилось три года. Об этом она сообщила в своем личном блоге в социальной сети.

Праздник сына совпал с выпиской Арзамасовой из роддома. Недавно она родила дочку Лию.

«Жизнь идет своим чередом. События и эмоции сменяют друг друга. Находясь в роддоме, я не могла представить, что у меня хватит сил на Левушкин День Рождения в день выписки, и уже в самый последний момент решила, что надо собраться узким кругом, и что празднику быть! Спасибо моей семье за душевность и понимание», — поделилась звезда «Папиных дочек».

На торжестве было много аниматоров в виде львов, которые развлекали гостей, артисты, красочные фотозоны и даже небольшой контактный зоопарк, где были разнообразные животные.

По словам Арзамасовой, сыну и всем близким очень понравился праздник.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурист Илья Авербух заставил плакать только родившую ребенка Елизавету Арзамасову.

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