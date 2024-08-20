Уголовное дело возбудили против блогера Поднебесного за видео со школьницей

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 54 0

До этого его раскритиковали пользователи Сети и глава Лиги безопасного интернета.

Уголовное дело возбудили против блогера Поднебесного за видео со школьницей

Фото: Telegram / Поднебесный / underskysun

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет возбудил уголовное дело против новгородского блогера Алексея Поднебесного по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на СК РФ по Петербургу.

Сообщается, что уголовное дело возбудили по двум статьям: «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».

Отмечается, что 46-летнего блогера уже задержали в Петербурге, доставив в следственный отдел.

Предположительно, причиной возбуждения уголовного дела выступил факт публикации видео с Поднебесным и 15-летней школьницей из Петербурга. При этом на отдельных кадрах было видно, как мужчина трогал подростка за интимные места.

Стоит добавить, что в Telegram-канале блогера была опубликована запись — в ней утверждалось, что Поднебесному «в срочном порядке» ищут адвоката.

В тот же день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила на многочисленные жалобы со стороны пользователей Сети. Она заявила, что видео действительно вызывает «серьезные вопросы». Мизулина подчеркнула, что несовершеннолетняя должна была пойти в восьмой класс.

Вскоре после этого СК начал проверку в отношении новгородского блогера.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
89.54
0.63 98.94
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
«У нас апокалипсис»: Владивосток ушел под воду после мощнейшего ливня
12:04
«Уничтожается планомерно»: командир «Ахмата» о ситуации в Курской области
11:50
В России могут ввести скидку при досрочной оплате штрафов за парковку
11:38
Выставил жену за дверь: звезду «Убить Билла» обвинили в домашнем насилии
11:25
Боевики ВСУ атаковали Горловку: два человека в тяжелом состоянии
11:16
«Дети, бегите»: жительница Курской области об обстрелах со стороны ВСУ

Сейчас читают

«Прелюдия к новому порядку» — вице-спикер сейма о причастности Польши ко взрывам «СП»
«Никого не осталось»: боевики ВСУ массово попадают в плен в Курской области
День рождения Чебурашки: почему его отмечают 20 августа и как был придуман герой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака