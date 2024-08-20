Писатель назвал ТОП-5 полезных книг для родителей будущих первоклассников

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Писатель Иванов: родителям первоклассников нужно прочесть «Как любить ребенка»

Писатель назвал ТОП-5 полезных книг для родителей будущих первоклассников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Произведения раскрывают способы для раскрытия потенциала ребенка.

Родителям будущего первоклассника стоит как следует подготовить не только ребенка, но и самого себя к факту, что сын или дочь впервые пойдут в школу. В беседе с изданием Газета.ру писатель и основатель стартап-платформы для чтения Егор Иванов назвал ТОП-5 полезных книг для родителей.

«Адаптация родителей к школе» Анны Мирошиной

В книге рассказывается, как родителям правильно примерить на себя дополнительную роль. Дело в том, что по сути они идут в школу вместе с ребенком, пояснил писатель. Так, автор произведения раскрывает способы, как взрослым справиться со своей новой ролью.

«Как выжить в начальной школе» Елены Первушиной

Указанное произведение поможет уже заблаговременно выявить в поведении ребенка возможные тревожные нотки. Среди прочего, автор приводит и способы того, как понять — адаптируется ли ребенок к новой обстановке или нет. Более того, в книге рассказано и то, как общаться родителям с учителями.

«Школьники «Ленивой мамы» Анны Быковой

Быкова выступает практикующим психологом, подробно рассказывая о том, как обойти стороной подстерегающий за углом стресс и неврозы. Родители также смогут узнать о ключе к индивидуальным потребностям ребенка и грамотном общении с ним.

«Как любить ребенка» Януша Корчака

Известный польский педагог раскрывает в своей книге особенности детской психологии. В частности, рассказывая о том, как правильно создать в семье атмосферу любви и поддержки. Он указывает на важность доверия к ребенку, а также уважения.

«Умница! Как раскрыть таланты вашего ребенка» Эндрю Фуллера.

Книга австралийского психолога направлена уже на другой аскет — развитие талантов ребенка. Он приводит практические советы, которые могут стать ключом к раскрытию его потенциала. В частности, Фуллер объясняет, как ребенку найти себя в мире и не потерять по дороге возможности для роста.

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