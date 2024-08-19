В поисках друзей: как ребенку наладить отношения со сверстниками

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Психолог Наумова: первокласснику стоит быть приветливым с другими детьми

В поисках друзей: как ребенку наладить отношения со сверстниками

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Совсем скоро многие дети впервые пойдут в школу — заботливым родителям предстоит научить малышей правильно вести себя в социуме.

Первокласснику стоит быть приветливым с другими детьми при знакомстве. Такой подход поможет наладить отношения с одноклассниками. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Наталья Наумова.

Она отметила, что общительность и позитив позволят завести множество друзей в школе. Именно такому поведению первоклассника должны научить родители. В данном вопросе очень важны роли мамы и папы, подчеркнула эксперт.

«Прежде всего ребенку-первокласснику нужно быть приветливым, стараться разговаривать с ребятами, здороваться с ними. Нельзя найти абсолютно готовое решение для каждого ребенка, но важно поговорить с ним, чтобы он осознал, с кем ему приятно общаться: с людьми, которые им интересуются, которые хотят с ним дружить, помогать», — поделилась Наумова.

Специалист также посоветовала родителям подсказать ребенку, как верно коммуницировать с окружающими. Например, делать комплименты или предлагать помощь. Такие наставления обязательно научат малыша общаться и налаживать контакт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подготовить ребенка к 1 сентября.

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