Выставил жену за дверь: звезду «Убить Билла» обвинили в домашнем насилии

Все произошло во время большого семейного скандала.

Полиция в Соединенных Штатах задержала американского актера, звезду фильмов «Бешеные псы» и «Убить Билла» Майкла Мэдсена по обвинению в домашнем насилии по отношению к супруге. Об этом передает People.

Задержали Мэдсена в Малибу (штат Калифорния). Позднее его освободили под залог в размере 20 тысяч долларов.

Как передает TMZ, Мэдсен во время большого семейного скандала толкнул жену, после чего выставил ее из дома в Лос-Анджелесе. Причина конфликта неизвестна. Представитель актера выразил надежду, что разногласия Мдэсена с супруга разрешатся положительным образом для обоих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наталья Штурм развелась со своим вторым мужем, предпринимателем Игорем Павловым, который ее избивал. В качестве доказательства она опубликовала фотографию со свидетельством о расторжении брака в соцсетях.