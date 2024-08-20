Выставил жену за дверь: звезду «Убить Билла» обвинили в домашнем насилии
People: в США задержали актера Майкла Мэдсена по обвинению в домашнем насилии
Фото: www.globallookpress.com / Gbrci
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Все произошло во время большого семейного скандала.
Полиция в Соединенных Штатах задержала американского актера, звезду фильмов «Бешеные псы» и «Убить Билла» Майкла Мэдсена по обвинению в домашнем насилии по отношению к супруге. Об этом передает People.
Задержали Мэдсена в Малибу (штат Калифорния). Позднее его освободили под залог в размере 20 тысяч долларов.
Как передает TMZ, Мэдсен во время большого семейного скандала толкнул жену, после чего выставил ее из дома в Лос-Анджелесе. Причина конфликта неизвестна. Представитель актера выразил надежду, что разногласия Мдэсена с супруга разрешатся положительным образом для обоих.
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