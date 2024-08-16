Певица Наталья Штурм развелась с мужем, который ее избивал

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Они состояли в браке более 20 лет.

Певица Наталья Штурм развелась с мужем, который ее избивал

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Наталья Штурм официально развелась со своим вторым мужем, предпринимателем Игорем Павловым. В качестве доказательства она опубликовала фотографию со свидетельством о расторжении брака в своих социальных сетях. На нем артистка выглядит весьма довольной.

«Официально разведена», — написала она.

Instagram* / nataliashturm

Штурм состояла в браке с бизнесменом более 20 лет, однако они уже много лет не живут вместе. По словам певицы, Игорь Павлов нередко поднимал на нее руку.

Бизнесмен страдал от алкогольной зависимости и проявлял насилие в периоды запоев. Кроме того, он настраивал против нее их общего сына Арсения.

К слову, до брака с предпринимателем артистка была замужем за Сергеем Деевым, которому родила наследницу Елену в 1989 году, а в 2004-м появился на свет ее сын Арсений от Павлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певице Наталье Штурм поставили неутешительный диагноз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

19:40
СК возбудил дело из-за пропажи пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ
19:22
Певица Наталья Штурм развелась с мужем, который ее избивал
19:04
Время заявить о себе: прогноз Таро на неделю с 19 по 25 августа
18:53
Собянин рассказал о подготовке Москвы к зиме
18:46
Не теряет времени: Лерчек через месяц после развода застали в объятиях Natan
18:39
Диалог о важном: встреча министров промышленности стран БРИКС прошла в Нижнем Новгороде

Сейчас читают

ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ выгорел практически дотла
«Три-четыре прилета»: очевидцы об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке
Мгновенное заражение после секса: перерастет ли оспа обезьян в новую пандемию
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака