Скидочный крючок: мошенники обманули Утяшеву на более чем 100 тысяч рублей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 291 0

Мошенники обманом лишили Утяшеву более 100 тысяч рублей поддельной парфюмерией

Скидочный крючок: мошенники обманули Утяшеву на более чем 100 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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На заманчивое предложение попали сразу несколько человек — друг за другом.

Известная телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева стала жертвой мошенников. Звезда за несколько дней потеряла более 100 тысяч рублей на парфюмерии. По данным источника 5-tv.ru, все началось 15 августа.

Прошлый четверг оказался крайне важным для трех людей — менеджера Утяшевой, ее гримерши и начинающего блогера. С первой через известный мессенджер связался человек, представившийся генеральным директором московского ТК «ТЦ ЦУМ» под именем Елены. Для подчиненной Утяшевой она подготовила скидку на известную косметику в размере 70% — начиная с крема для лица, заканчивая духами.

Назвавшийся гендиректором мошенник объяснил этот факт проходящей ликвидацией товара, а также поврежденной упаковкой при целом содержимом. Всем троим пострадавшим пришлось по душе внезапное предложение, они в общей сложности купили товара более чем на 100 тысяч рублей.

Больше всего косметики приобрела именно менеджер Утяшевой — свыше 88 тысяч рублей. Переведя все деньги мошеннику на карту, тот пообещал добавить в заказ подарок за рекомендацию знакомым. Так как менеджер привлекла сначала гримершу, а та в свою очередь подтянула к себе начинающего блогера.

Время доставки много раз переносили, но в итоге курьер приехал по адресу и повесил на ручку двери пакет с товаром. Получатели проверили полученную парфюмерию и поняли, что все это подделка, причем в заказе отсутствовала сыворотка. В ответ на претензии мошенник пообещал вернуть деньги, но в итоге перестал выходить на связь.

История закончилась 19 августа, когда жертвы мошенников обратились в полицию. Итоговый материальный ущерб составил порядка 127 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, как актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников — ему тоже написали через популярный мессенджер.

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