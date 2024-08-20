Владимир Путин прилетел с визитом в Чечню впервые с 2011 года

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 56 0

Республика стала третьей остановкой главы государства в ходе его поездки по Северному Кавказу.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел с визитом в Чеченскую Республику. В аэропорту российского президента лично встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Приглашение посмотреть на то, как развивается Чечня, в адрес Владимира Путина Кадыров отправлял неоднократно. В последний раз в конце прошлого года на одном из совещаний даже пожаловался главе государства, что его старейшины уже ругают за то, что тот до сих пор не посетил регион.

Весной 2024 года Владимира Путина в Чечню пригласили также многодетные супруги, которые были удостоены ордена «Родительская слава». Тогда президент подтвердил, что обещал Рамзану Кадырову приехать, и предпримет все возможное, чтобы приезд состоялся, как можно раньше.

К слову, Республика стала третьей остановкой главы государства в ходе его поездки по Северному Кавказу. До этого Путин посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

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