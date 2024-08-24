Представителям этой профессии лучше дарить практичные подарки, которые они смогут взять с собой на работу.

В последнее воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник люди, от тяжелого труда которых зависит экономика нашей большой страны — шахтеры. В 2024 году День шахтера выпадает на 25 августа. Подробнее об истории и традициях этого праздника читайте в материале 5-tv.ru.

История Дня шахтера

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны — бывшие советские республики — отмечают День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.

Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой.

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности А. Ф. Засядько и Д. Г. Оника 10 сентября 1947 года. Впервые этот праздник отметили 29 августа 1948 года.

Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах — Алексей Стаханов. 31 августа 1935 года шахтер Стаханов, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за пять часов 35 минут добыл 102 тонны угля — 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски».

Сегодня День шахтера отмечают угольщики из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Украины.

Традиции Дня шахтера

Праздник принято отмечать в тех областях страны, где добывают полезные ископаемые. В России к ним относятся: Кемеровская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Тува.

В этих регионах День шахтера считается большим праздником — его принято отмечать с размахом. В каждом муниципалитете традиционно выбирают столицу праздника, которая меняется раз в год. Тем не менее, в каждом городе проводятся гуляния, концерты, демонстрации, чествующие труд шахтеров. Зачастую День шахтеров приурочивают ко дню города — тогда два этих важных праздника отмечаются вместе.

Всех, кто связан с шахтерской деятельностью, поздравляют очень красочно. Слова благодарности говорят в том числе и первые лица правительства. Особенно принято в этот день отдавать дань шахтерам, которые ушли из жизни, выполняя свою работу. Поэтому праздничные мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам.

Разумеется, День шахтеров отмечают не только на больших площадях и помпезных концертах. В этот праздник принято собираться коллективом, где руководители награждают отличившихся сотрудников.

День шахтера часто завершают праздничным салютом.

Что подарить на День шахтера

Представителям этой профессии лучше дарить практичные подарки, которые они смогут взять с собой на работу. Отлично подойдут прочный термос, термосумка, походный набор, фонарик, а также ударопрочные часы с подсветкой.

Если вы раздумываете над подарком своему очень близкому человеку, который работает в шахте, — преподнесите ему сувенир с вашей общей фотографией. Фото может быть вмонтировано или распечатано на любом предмете, включая бижутерию (сперва стоит выяснить, какие украшения не помешают человеку при работе). С таким подарком шахтеру будет гораздо проще переживать тоску по дому — у человека сохранится ощущение, что близкие всегда рядом.

Интересные факты ко Дню шахтера

Обвалы и взрывы — не единственная опасность, которая грозит шахтерам в работе. Горняки могут задохнуться из-за испарения метана и угарного газа. До того, как были придуманы специализированные приборы, под землю с собой брали канарейку. Если птица начинала беспокоиться или умирала — рабочие экстренно покидали шахту;

К «профессиональным болезням», от которых чаще всего страдают горняки, относятся: радикулопатия (заболевание периферической нервной системы человека), тугоухость, вибрационная болезнь и профессиональный бронхит;

У шахтеров есть свой собственный забавный сленг, который понимают только люди, принадлежащие к профессии. Например, «балда» — это большой молоток, «баран» — ручное электросверло, ручки которого похожи на рога барана, «карандаш» — лом, «чемодан» — огромный кусок породы. Выражение «орел полетел» означает опасную ситуацию, когда оторвавшаяся на уклоне с троса вагонетка сама едет по рельсам вниз, сшибая все на своем пути;

Сама глубокая в мире скважина находится в Мурманской области. Глубина Кольской скважины достигает 12 километров, однако сегодня она не функционирует. На Сахалине же располагается самая протяженная в мире скважина. Ее длинна составляет 15 километров;

Во время работы в шахте горняки практически не слышат друг друга. В процессе работы уровень шума может достигать 80 децибел, что сравнимо с интенсивным шумом уличного движения.

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