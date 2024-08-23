Танки в городе: экипажи российских Т-90 уничтожили опорные пункты неприятеля

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Экипажи российских Т-90 уничтожили опорные пункты неприятеля

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики ВСУ создали в жилой застройке разветвленную сеть укреплений.

Российские подразделения закрепляются в кварталах Часова Яра. Киевские формирования среди жилых домов создали целую сеть опорных пунктов, превратив город в мощный бастион.

На кадрах — экипажи Т-90 стреляют по укрытиям и засевшей в них пехоте, как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Украинские боевики регулярно пытаются выслать подкрепление, но еще на подходе к городу резервы попадают под огонь. Российские войска сейчас контролируют большую часть Часова Яра.

А в зоне ответственности группировки «Центр» российские войска освободили село Межевое. Населенный пункт находится в 25 километрах от Покровска.

Британское издание The Economist пишет, что Россия близка к освобождению этого важного с точки зрения военной логистики города и даже приводит цифры, что у ВСУ там в десять раз меньше снарядов и в четыре раза меньше солдат. А элитных штурмовиков Киев перебросил в Курскую область.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ полностью освободили район Новый в Часовом Яре. Бойцы также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай, а также отразили четыре контратаки. Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и десять пикапов.

Тема:
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