Российские артиллеристы уничтожили САУ «Богдана» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские артиллеристы уничтожили САУ «Богдана» ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Ударам подверглись также опорные пункты неприятеля.
Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» нанесли удар по замаскированным опорным пунктам ВСУ и уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Уничтожение целей подтверждают кадры объективного контроля, полученные от российских БПЛА.
Буксируемые пушки «Гиацинт-Б» — грозное оружие, способное наносить мощнейшие удары с расстояния свыше 20 километров.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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