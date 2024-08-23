«С удовольствием»: SHAMAN рассказал, какие напитки он пьет вместе с Лепсом

Артист назвал коллегу по сцене своим лучшим другом.

Певец Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, перечислил напитки, которые он пьет, когда встречается с Григорием Лепсом. Об этом музыкант рассказал 5-tv.ru перед своим сольным концертом «Победа» на Красной Площади, приуроченном к Дню Государственного флага России.

«Чай мы с удовольствием выпиваем, можно и кофейку попить, если это ночь и спать хочется. Можно и водички выпить», — признался артист.

Своего коллегу по сцене SHAMAN называет лучшим другом.

«Мы с ним друзья очень близкие, общаемся на „ты“ спокойно. Мы можем спокойно созваниваться и в два часа ночи, и в три часа ночи. И я могу к нему приехать. Встречаемся постоянно, очень часто общаемся. Поэтому дружба — это понятие круглосуточное, и мне это очень нравится. Я думал, что друзей не заслужил, но вот оказалось, что судьба мне все-таки подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», — сообщил Дронов.

В отношениях с людьми певец старается не акцентировать внимание на их хороших или плохих качествах.

«Каждый человек не может быть просто либо белым, либо черным. У каждого есть разные составляющие души. Мы все состоим из положительных и отрицательных сторон», — объяснил SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN установил рекорд, исполняя песню на своем концерте.