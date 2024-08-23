Еще одной розовой кофточки не будет: Киркоров отреагировал на критику новой песни
Киркоров отреагировал на критику новой песни
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Артист пояснил журналистам, как создаются популярные хиты.
Певец Филипп Киркоров представил свою новую композицию «Корона». С ней он открыл международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».
Артист смог с достоинством вынести провокационный вопрос о том, что его новый сингл «похож на известный хит». Об этом поп-короля спросил кто-то из журналистов. Кадры удивительной сдержанности не терпящего подобных «обвинений» певца публикует 5-tv.ru.
«Эта песня не похожа. Вы знаете, это просто берется музыкальный аналог. В свое время Мадонна взяла песню Abba — Gimme! Gimme! Gimme! — и внедрила ее в песню, которая стала потом очень популярна. Сегодня это модно — взять сэмпл известного трека и сделать коллаборацию с новым произведением. Что, собственно, и произошло на вполне законных авторских основаниях», — спокойно объяснил артист.
После этого Киркоров, отмахиваясь от дальнейших вопросов, как от назойливых комаров, поспешил удалиться от толпы журналистов — от греха, так сказать, подальше.
Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный артист РФ жестко раскритиковал дочь Киркорова, которая спародировала давний скандал своего звездного отца с «розовой кофточкой».
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