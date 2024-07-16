«Позор и днище»: заслуженный артист РФ жестко раскритиковал дочь Киркорова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 733 0

Певец Юлиан возмутился роликом дочери Киркорова, в котором она высмеяла отца

«Позор и днище»: заслуженный артист РФ жестко раскритиковал дочь Киркорова

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Возмущение вызвал ролик, в котором Алла-Виктория изобразила сцену скандальной перепалки артиста с журналисткой Ириной Ароян в 2004 году — ту самую историю с «розовой кофточкой».

Певец Юлиан жестко раскритиковал видео дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, в котором она «потроллила» своего отца. Досталось от исполнителя и самому «поп-королю», который, по мнению Юлиана, должен удалить контент наследницы.

«Дно и непотребство. Я тут не вижу троллинга Киркорова. Вижу дешевку и тиражирование пошлятины. Если это его дочь, то, может, там семейный подряд по выпуску пошлятины? Не смешно совершенно. Позор и днище. Возможно, девочке кажется, что это очень круто. Но воспитанием ребенка надо заниматься, тем более, если родители — публичные люди», — заявил заслуженный артист РФ в комментарии «МК».

Юлиан уверен, что ролик Аллы-Виктории опубликован с ведома Киркорова, который, если считает себя хорошим отцом, должен как минимум отругать дочь и удалить ролик.

В опубликованном на днях видео 12-летняя дочь Киркорова изобразила скандал 2004 года с «розовой кофточкой», когда певец выгнал с пресс-конференции журналистку Ирину Ароян. При этом Алла-Виктория, как и ее отец, не стеснялась в выражениях и использовала нецензурную лексику, что оценили далеко не все пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Киркорова накинулась на хейтеров певца, которые регулярно высмеивают его в сети. Алла-Виктория назвала их тупыми и потребовала иметь уважение к ее отцу.

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