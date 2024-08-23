Саше Бортич предложили продать яйцеклетку: «Надо шесть штук»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 90 0

Актриса Саша Бортич рассказала, что поклонник хочет купить ее яйцеклетки

Саше Бортич предложили продать яйцеклетку: «Надо шесть штук»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Неожиданная просьба поступила от поклонника актрисы.

Поклонник попросил актрису Александру Бортич продать ему яйцеклетку для оплодотворения. Об этом артистка рассказала в своем личном блоге в социальной сети.

Так, пиар-менеджеру Бортич недавно поступило заявление от неизвестного поклонника актрисы. В письме он указал, что у него есть двое детей, которые выросли, но ему бы хотелось еще одного наследника, причем именно от актрисы.

«Если у Александры Николаевны есть замороженные яйцеклетки, я хотел бы приобрести их. Мне надо шесть штук, чтобы наверняка наступила беременность через процедуру ЭКО. За любой ответ заранее благодарю», — написал аноним.

Актриса была удивлена подобной просьбой и сыронизировала, что лучшего предложения от мужчин еще не получала.

Людям это все напомнило ситуацию с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Прежде он заявил, что может быть отцом сотни детей в 12 странах мира, потому что около 15 лет назад был донором спермы.

Свой биоматериал бизнесмен сдавал до 2021 года, но сам Дуров утверждает, что она до сих пор хранится в одной из московских клиник. После этого многие женщины стали буквально охотиться за ДНК предпринимателя в надежде родить от него ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Александра Бортич затеяла публичные разборки с Никитой Кологривым.

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