«Ни одна роль не досталась мне через постель»: Бортич затеяла публичные разборки с Кологривым

Откровенное интервью коллеги по цеху задело знаменитость за живое.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александра Бортич отреагировала на резонансное заявление коллеги по киноиндустрии Никиты Кологривого. В новом интервью молодой, но уже востребованный артист едко подчеркнул, что многие современные актеры работают на съемочной площадке, пренебрегая при этом профессиональным образованием. В качестве антипримера Кологривый привел Сашу Бортич, иронично подметив, что съемки в кино без диплома смахивают на отношения без любви.

Униженная Бортич восприняла сарказм Кологривого как личное оскорбление. В соцсетях блондинка опубликовала разгромный пост, в котором оправдалась за отсутствие высшего актерского образования, а заодно подчеркнула: в отличие от многих других знаменитостей, она не пытается превознести себя над посторонними.

«Да, у меня нет профобразования. Так сложилось. Я не поступила в театральный два раза. Я не горжусь этим и не выпячиваю, но я никогда и не называла себя гениальной актрисой. Практически с самого своего первого фильма я вызываю в людях очень много раздражения и злости. Я искренне не знаю, с чем это связано», — сообщила Саша.

По словам Бортич, успех, обрушившийся на нее после сериала «Полицейский с Рублевки» — результат исключительно ее усилий и стараний, а чужая ненависть без причины все еще вызывает у нее недоумение.

«Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату, или, прости Господи, через постель, — возмутилась актриса. — Относиться к игре каждого актера можно по-разному. Это дело вкуса. Но, если вы, досмотрев „Фишера“ до конца, считаете, что это плохо, значит я плохая актриса», — парировала Бортич.

В последнее время увидеть Бортич стала реже появляться на телеэкранах. Сама Саша списала эту тенденцию на большую избирательность, которая у нее появилась с опытом.

Меж тем Бортич является одной из высокооплачиваемых актрис. До недавнего момента блондинке платили по 200 тысяч рублей за один съемочный день.

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