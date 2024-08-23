Эвакуируют людей: на исландском острове Гриндавик извергается вулкан

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Вулкан начал извержение на исландском острове Гриндавик

Фото, видео: Reuters / GISLI OLAFSSON; 5-tv.ru

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Огромный поток лавы движется в сторону населенного пункта.

Одно из самых необычных и красивых извержений наблюдали жители исландского острова Гриндавик. Длина кратера, из которого под давлением извергается лава, составила уже почти четыре километра.

Огромный поток движется в сторону столицы региона. Из города уже эвакуируют людей, хотя ученые уверены, что лава остынет быстрее, чем успеет достичь жилых построек. К тому же, они полагают, что при такой интенсивности вулкан должен прекратить свою активность уже через несколько часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч.

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