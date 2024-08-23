ВСУ нанесли удар по гидротехническим сооружениям в Энергодаре

Часть города в результате обстрела осталась без воды.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, повредив водозаборное оборудование. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня ВСУ произвели целенаправленный обстрел гидротехнических сооружений Энергодара. В результате было повреждено водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, аварийные и коммунальные службы в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания, устранили последствия обстрела и восстановили водоснабжение.

Глава региона не исключил повторных ударов, поскольку противник ориентирован на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры.

Энергодар и Запорожская АЭС регулярно подвергаются ударам со стороны украинских боевиков. Последняя атака была предпринята при помощи беспилотников, которые попали в градирни — сооружения для охлаждения воды. В результате произошло возгорание в том числе внутренних конструкций. В «Росатоме» назвали атаку актом ядерного терроризма.

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